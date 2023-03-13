Агутин показал свою наследницу, которую родила ему балерина Воробьева
Старшей дочери Леонида Агутина Полине, которую родила артисту балерина Мария Воробьева, исполнилось 27 лет. Отец поздравил наследницу, поделившись снимком дочки в Сети.
У исполнителя Леонида Агутина 2 дочери. Старшая - Полина, которую подарила артисту балерина Мария Воробьева.
Девушке исполнилось 27 лет, и ее известный родитель адресовал своей наследнице поздравление, в котором отметил, что очень гордится и любит свою "кровиночку".
Агутин также выразил надежду, что Полина вскоре подарит ему и матери внуков.
Певец поделился редким фото именинницы в Сети.
Стоит отметить, что девушка с детства проживает в Европе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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