Агутин показал свою наследницу, которую родила ему балерина Воробьева

Старшей дочери Леонида Агутина Полине, которую родила артисту балерина Мария Воробьева, исполнилось 27 лет. Отец поздравил наследницу, поделившись снимком дочки в Сети.

У исполнителя Леонида Агутина 2 дочери. Старшая - Полина, которую подарила артисту балерина Мария Воробьева.

Девушке исполнилось 27 лет, и ее известный родитель адресовал своей наследнице поздравление, в котором отметил, что очень гордится и любит свою "кровиночку".

Агутин также выразил надежду, что Полина вскоре подарит ему и матери внуков.

Певец поделился редким фото именинницы в Сети.

Стоит отметить, что девушка с детства проживает в Европе.