Немецкая картина На Западном фронте без перемен получила 4 статуэтки Оскар, включая номинацию Лучший иностранный фильм

В номинации "Лучший иностранный фильм" в рамках премии "Оскар" одержала победу Германия с картиной "На Западном фронте без перемен". Этот проект отмечен не в одной категории.

Лучшим зарубежным фильмом в рамках американской киноакадемии "Оскар" назван немецкий "На Западном фронте без перемен".

Ни для кого не секрет, что картина снята по произведению Эриха Марии Ремарка.

Проект был представлен в 9 номинациях, а победителем стал в четырех. Кроме того, что "На Западном фронте без перемен" признан самым-самым среди зарубежных фильмов, премию получил и оператор-постановщик антивоенной драмы Джеймс Френд.

Команда из Германии также одержала победу в таких категориях "Оскара", как "Лучший международный полнометражный фильм", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший оригинальный саундтрек".