«Аватар: Путь воды» победил только в номинации Лучшие визуальные эффекты в рамках Оскара
Картина Джеймса Кемерона «Аватар: Путь воды» собрала большую кассу, а "Оскара" получила только за визуальные эффекты.
Фильм режиссера Джеймса Кемерона "Аватар: Путь воды" победил в категории "Лучшие визуальные эффекты" на церемонии награждения "Оскар".
Картина представлена также в номинациях "Лучший звук", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший фильм".
Примечательно, что представители проекта подавали заявку на участие в 16 категориях, а фильм стал номинантом лишь в 4-ех.
Что касается кассовых сборов, то здесь картина была более успешна.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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