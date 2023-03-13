«Аватар: Путь воды» победил только в номинации Лучшие визуальные эффекты в рамках Оскара

Картина Джеймса Кемерона «Аватар: Путь воды» собрала большую кассу, а "Оскара" получила только за визуальные эффекты.

Фильм режиссера Джеймса Кемерона "Аватар: Путь воды" победил в категории "Лучшие визуальные эффекты" на церемонии награждения "Оскар".

Картина представлена также в номинациях "Лучший звук", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший фильм".

Примечательно, что представители проекта подавали заявку на участие в 16 категориях, а фильм стал номинантом лишь в 4-ех.

Что касается кассовых сборов, то здесь картина была более успешна.