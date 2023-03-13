Кудрявцева поклялась, что не покинет Россию
Несмотря на то, что ведущая Лера Кудрявцева ясно обозначила позицию относительно своей страны, соотечественники интересуются нет ли у нее в планах уехать на ПМЖ за рубеж.
Лера Кудрявцева на вопрос одного из подписчиков о том, не желает ли она жить за границей, заявила, что не собирается уезжать из РФ.
Ведущая не стала скрывать, что в ее родном государстве не все идеально, но это ее дом, покидать который она не намерена.
Не так давно в Сети распространились сведения, о том, что Кудрявцевой нет в живых.
Родные знаменитости чуть с ума не сошли, прочитав эту информацию, пока Лера мирно отдыхала в своей постели.
Звезда экрана пожелала "гореть в аду" писакам, которые позволяют себе ради просмотров "хоронить" человека.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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