Кудрявцева поклялась, что не покинет Россию

Несмотря на то, что ведущая Лера Кудрявцева ясно обозначила позицию относительно своей страны, соотечественники интересуются нет ли у нее в планах уехать на ПМЖ за рубеж.

Лера Кудрявцева на вопрос одного из подписчиков о том, не желает ли она жить за границей, заявила, что не собирается уезжать из РФ.

Ведущая не стала скрывать, что в ее родном государстве не все идеально, но это ее дом, покидать который она не намерена.

Не так давно в Сети распространились сведения, о том, что Кудрявцевой нет в живых.

Родные знаменитости чуть с ума не сошли, прочитав эту информацию, пока Лера мирно отдыхала в своей постели.

Звезда экрана пожелала "гореть в аду" писакам, которые позволяют себе ради просмотров "хоронить" человека.