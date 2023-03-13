Дронов высказался по поводу обвинений в свой адрес в коммерческом патриотизме
Ярослав Дронов (SHAMAN) в ответ на обвинения в "коммерческом патриотизме" заявил, что если бы это было так, то его популярность бы "сдулась" сразу.
Журналист Андрей Ванденко задал певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) провокационный вопрос в рамках проекта "Первые лица".
Корреспондент усомнился, не пытается ли артист строить свое творчество с упором на патриотизм в угоду финансовой выгоде.
Исполнитель категорически отрицает такие догадки. Он убежден, что, если бы он действовал лишь с точки зрения финансовой выгоды, используя "напускной патриотизм", его творчество вряд ли интересовало бы массы.
SHAMAN заверил, что не пишет музыку на заказ, а только ту, что "идет из сердца".
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Алексей Гладкий
Патрушев заявил, что украинская группировка не могла взорвать «Северные потоки»
Как заявил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, информация о том, что украинская диверсионная группа могла подорвать газопроводы «Северный поток», выглядит неправдоподобной.Подробнее...
-
-
-
Алексей Гладкий
Марочко: ВСУ набирают женщин-химиков и биологов для отправки в зону боевых действий
Как заявил отставной офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, вооруженные силы Украины начали вербовать женщин-биологов и женщин-химиков для отправки на фронт.Подробнее...
-