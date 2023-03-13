Дронов высказался по поводу обвинений в свой адрес в коммерческом патриотизме

Ярослав Дронов (SHAMAN) в ответ на обвинения в "коммерческом патриотизме" заявил, что если бы это было так, то его популярность бы "сдулась" сразу.

Журналист Андрей Ванденко задал певцу Ярославу Дронову (SHAMAN) провокационный вопрос в рамках проекта "Первые лица".

Корреспондент усомнился, не пытается ли артист строить свое творчество с упором на патриотизм в угоду финансовой выгоде.

Исполнитель категорически отрицает такие догадки. Он убежден, что, если бы он действовал лишь с точки зрения финансовой выгоды, используя "напускной патриотизм", его творчество вряд ли интересовало бы массы.

SHAMAN заверил, что не пишет музыку на заказ, а только ту, что "идет из сердца".