Мужчина из Калифорнии выжил в погребённой под снегом машине, питаясь круассанами

Джерри Алан Журе пропал без вести почти на неделю и стал главным героем страшного приключения.

Машину 81-летнего жителя округа Инио (Калифорния, США) занесло снегом вовремя сильной бури.

Лишь спустя несколько дней спасатели на вертолёте, обыскивавшие местность, заметили, что припорошенный снегом камень внизу может быть вовсе не камнем, а частью автомобиля.

Джерри помогло ещё и то, что он сумел приоткрыть окно, высунуть руку и помахать спасателям.

Спасённого мужчину доставили в больницу, но выписали уже в тот же день. Оказалось, что Джерри поддерживал в себе силы, питаясь снегом и припасёнными в машине круассанами.

Мужчина поразил окружающих тем, что ни на что не жаловался и практически всё время счастливо улыбался. Что ж, Джерри есть чему порадоваться, и он считает своё спасение настоящим чудом.