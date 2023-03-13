Поклонники любительницы филлеров опасаются, что губы женщины могут лопнуть
Ещё в 2018 году Андреа Иванова из Софии (Болгария) начала преображать свою внешность, стремясь стать похожей на куклу «Bratz».
Женщина принялась ходить на процедуры, во время которых ей вводили филлеры в губы, челюсть и подбородок.
Особенно впечатляют губы, ведь теперь Андреа является самопровозглашённой обладательницей самых больших губ в мире.
Но даме этого мало, и она всё ещё считает свои губы недостаточно большими. Так что Андреа пообещала своим многочисленным поклонникам в соцсетях, что продолжит процедуры красоты.
Фанаты Андреа по-разному отнеслись и к её внешности, и к её грандиозным планам. Несмотря на то, что одни люди считают женщину очень красивой, другие уверены, что с филлерами она переборщила.
Дальнейшие процедуры приведут к тому, что губы просто лопнут — опасаются пользователи интернета. Кроме того, находится немало комментаторов, которые порицают косметологов, ради денег идущих на поводу у клиентки, которой давно уже нужны не огромные губы, а помощь психолога.
Опубликовано: Игнат Ветров
-
Алексей Гладкий
Патрушев заявил, что украинская группировка не могла взорвать «Северные потоки»
Как заявил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, информация о том, что украинская диверсионная группа могла подорвать газопроводы «Северный поток», выглядит неправдоподобной.Подробнее...
-
-
-
Алексей Гладкий
Марочко: ВСУ набирают женщин-химиков и биологов для отправки в зону боевых действий
Как заявил отставной офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, вооруженные силы Украины начали вербовать женщин-биологов и женщин-химиков для отправки на фронт.Подробнее...
-