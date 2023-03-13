Мужчина потребовал у друзей возместить ему затраты на предложение руки и сердца, которое он сделал девушке
Жительница провинции Чжэцзян (Китай) рассказала в интернете о странном поведении своего друга, хотя начиналось всё весьма романтично.
Мужчина вознамерился сделать своей девушке предложение руки и сердца и обратился к друзьям (в том числе к героине, поведавшей эту историю) с просьбой помочь спланировать и организовать важное событие.
Приятели с готовностью помогли и выбрать кольцо, и устроить сюрприз, и даже посоветовали арендовать несколько дронов, чтобы запечатлеть предложение с воздуха.
Вот только чуть позже счастливый жених, услышавший от любимой слово «да», принялся подсчитывать убытки и понял, что романтика влетела ему в копеечку.
Он вновь обратился ко всем друзьям-советчикам, на сей раз с требованием компенсировать его затраты. Каждый приятель должен был скинуться на сумму примерно 92 доллара.
Даму, придумавшую идею с дронами, жених напрямую обвинил в том, что её задумка оказалась слишком дорогой, и за это надо заплатить.
Конечно, никто не намерен раскошеливаться на чужое предложение руки и сердца, так что мужчина, похоже, враз растерял всех друзей. А пользователи соцсетей уверены, что он ещё и достоин того, чтобы потерять невесту. Девушке стоило бы узнать, за какого мелочного скрягу и крохобора она собралась замуж.
Опубликовано: Антон Райт
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