Мужчина потребовал у друзей возместить ему затраты на предложение руки и сердца, которое он сделал девушке

Жительница провинции Чжэцзян (Китай) рассказала в интернете о странном поведении своего друга, хотя начиналось всё весьма романтично.

Мужчина вознамерился сделать своей девушке предложение руки и сердца и обратился к друзьям (в том числе к героине, поведавшей эту историю) с просьбой помочь спланировать и организовать важное событие.

Приятели с готовностью помогли и выбрать кольцо, и устроить сюрприз, и даже посоветовали арендовать несколько дронов, чтобы запечатлеть предложение с воздуха.

Вот только чуть позже счастливый жених, услышавший от любимой слово «да», принялся подсчитывать убытки и понял, что романтика влетела ему в копеечку.

Он вновь обратился ко всем друзьям-советчикам, на сей раз с требованием компенсировать его затраты. Каждый приятель должен был скинуться на сумму примерно 92 доллара.

Даму, придумавшую идею с дронами, жених напрямую обвинил в том, что её задумка оказалась слишком дорогой, и за это надо заплатить.

Конечно, никто не намерен раскошеливаться на чужое предложение руки и сердца, так что мужчина, похоже, враз растерял всех друзей. А пользователи соцсетей уверены, что он ещё и достоин того, чтобы потерять невесту. Девушке стоило бы узнать, за какого мелочного скрягу и крохобора она собралась замуж.