Сын Сигала Доминик встречается с моделью Даниловой из России

Сын знаменитости никогда не скрывал, что ему нравится Россия, а особенно русские женщины.

Доминик признавался не раз, что не против встречаться и даже жениться на красавице из РФ.

В обществе Даниловой Доминика уже не раз видели в обществе, из чего фолловеры сделали вывод, что у пары роман.