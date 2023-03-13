Сын Сигала Доминик встречается с моделью Даниловой из России
2023-03-13 11:20
Голливудский актер Стивен Сигал несколько лет назад переехал в Россию, как и его сын Доминик. Наследник не только живет в РФ, но и строит любовь с русской девушкой.
Наследник актера Стивена Сигала Доминик живет в России и состоит в отношениях с российской моделью Айрин Даниловой.
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Сын знаменитости никогда не скрывал, что ему нравится Россия, а особенно русские женщины.
Доминик признавался не раз, что не против встречаться и даже жениться на красавице из РФ.
В обществе Даниловой Доминика уже не раз видели в обществе, из чего фолловеры сделали вывод, что у пары роман.
Опубликовано: Наталья Гончарова