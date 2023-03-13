Ильюхина из сериала Воронины в 19 лет родила первенца и поделилась фото из роддома

Зрителям артистка известна по роли маленькой Маши из многосерийной картины "Воронины".

Девочка выросла и начинает взрослую жизнь, став матерью слишком рано по современным меркам.

Молодая родительница не стала скрывать, что прибегла к партнерским родам с мужем, которые прошли отлично.