Ильюхина из сериала Воронины в 19 лет родила первенца и поделилась фото из роддома
2023-03-13 11:30
Актриса Мария Ильюхина, известная по сериалу "Воронины" стала мамой. Знаменитости всего 19 лет.
Не так давно 19-летняя Мария Ильюхина призналась, что находится в положении.
Вчера, 12 марта, знаменитость сообщила, что стала мамой, выложив фото из роддома.
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Зрителям артистка известна по роли маленькой Маши из многосерийной картины "Воронины".
Девочка выросла и начинает взрослую жизнь, став матерью слишком рано по современным меркам.
Молодая родительница не стала скрывать, что прибегла к партнерским родам с мужем, которые прошли отлично.
Опубликовано: Наталья Гончарова