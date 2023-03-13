Ильюхина из сериала Воронины в 19 лет родила первенца и поделилась фото из роддома

2023-03-13 11:30

Актриса Мария Ильюхина, известная по сериалу "Воронины" стала мамой. Знаменитости всего 19 лет.

Не так давно 19-летняя Мария Ильюхина призналась, что находится в положении.

Вчера, 12 марта, знаменитость сообщила, что стала мамой, выложив фото из роддома.

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    Зрителям артистка известна по роли маленькой Маши из многосерийной картины "Воронины".

    Девочка выросла и начинает взрослую жизнь, став матерью слишком рано по современным меркам.

    Молодая родительница не стала скрывать, что прибегла к партнерским родам с мужем, которые прошли отлично.