Юлия Михалкова получила плевок в лицо на сцене от своего коллеги Богданова
Совершая прощальный поклон, в лицо экс-участнице "Уральских пельменей" Юлии Михалковой плюнул ее коллега по спектаклю Роман Богданов.
Коллега Юлии Михалковой Роман Богданов плюнул артистке прямо в лицо.
Инцидент произошел прямо на сцене во время выхода актеров на поклон в конце спектакля "Отдам бывшего в хорошие руки".
Сначала артисты держались за руки, кланяясь зрителям, после Богданов отбежал в сторону, набрав в рот воды и окатил ей Михалкову.
Почему артист совершил такой странный поступок, неизвестно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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