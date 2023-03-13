Юлия Михалкова получила плевок в лицо на сцене от своего коллеги Богданова

Совершая прощальный поклон, в лицо экс-участнице "Уральских пельменей" Юлии Михалковой плюнул ее коллега по спектаклю Роман Богданов.

Коллега Юлии Михалковой Роман Богданов плюнул артистке прямо в лицо.

Инцидент произошел прямо на сцене во время выхода актеров на поклон в конце спектакля "Отдам бывшего в хорошие руки".

Сначала артисты держались за руки, кланяясь зрителям, после Богданов отбежал в сторону, набрав в рот воды и окатил ей Михалкову.

Почему артист совершил такой странный поступок, неизвестно.