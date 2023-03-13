Киркоров сообщил прямо со сцены, что сходил с ума по Королевой
Певец Филипп Киркоров ошарашил признанием. Оказывается, артист не устоял перед чарами своей коллеги по шоу-бизнесу Наташи Королевой.
Филипп Киркоров стал одним из участников концерта в Кремле по случаю юбилея исполнительницы Наташи Королевой.
Певец прямо со сцены заявил, что между ним и именинницей имеется любопытная история о любви.
Филипп Бедросович не стал скрывать, что сходил с ума по супруге Игоря Николаева. Тогда сам он был женат на Алле Пугачевой, а Королева также была не свободна.
Разрушать свои семьи знаменитости не стали, а позже страсти улеглись.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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