Сырский: в Артемовске сложная ситуация для ВСУ из-за атак ЧВК «Вагнер»
Александр Сырский признал, что украинские войска на территории Артемовска находятся в тяжёлой ситуации.
13 марта генерал-полковник вооружённых сил Украины Александр Сырский публично заявил, что украинские солдаты в Артемовске прибывают в сложном положении из-за непрекращающихся штурмовых действий добровольческих отрядов российской частной военной кампании "Группа Вагнера".
По данным Сырского, бойцы "Wagner Group" поступательно прорывают оборону подразделений ВСУ в Артемовске, планомерно продвигаясь к административному центру города, что позволит армии РФ установить единоличный контроль над данным населённым пунктом уже в недалёком будущем.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтверждает слова Александра Сырского, отмечая, что российские добровольцы находятся уже в 1,2 километрах от административного центра Артемовска, расширяя свою линию атаки на севере города.
Также Пригожин отмечает, что для представителей "Вагнера" в Артемовске тоже сложилась тяжёлая ситуация, поскольку вооружённые силы Украины в городе получают всё новое подкрепление в городе, попутно работая из танков и артиллерийских систем по позициям ВС РФ.
При этом Евгений Пригожин заявил, что ситуация для российской армии в Артемовске остаётся контролируемой, поскольку она продолжает продвижение в городе невзирая на огневую активность противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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