Киркоров признался, что Пугачева мстит ему за любовь к Королевой до сих пор

Филипп Киркоров признался, что сходил с ума по Наташе Королевой, когда был женат на Алле Пугачевой, которая ему за это мстит до сей поры.

Концерт, посвященный юбилею исполнительницы Наташи Королевой 11 марта, состоялся в Кремлевском дворце.

Участие в мероприятии принял и давний друг именинницы Филипп Киркоров, который рассказал много интересного о своем отношении к юбилярше.

Оказывается, во времена семейной жизни с Аллой Пугачевой артист был по уши влюблен в Королеву.

55-летний звезда сцены вспомнил, что за эти чувства он "сильно получил" от законной супруги.

Киркоров утверждает, что о его страсти Алла Борисовна не забыла до сих пор и не упускает возможности напомнить о неверности бывшего.