Киркоров признался, что Пугачева мстит ему за любовь к Королевой до сих пор
Филипп Киркоров признался, что сходил с ума по Наташе Королевой, когда был женат на Алле Пугачевой, которая ему за это мстит до сей поры.
Концерт, посвященный юбилею исполнительницы Наташи Королевой 11 марта, состоялся в Кремлевском дворце.
Участие в мероприятии принял и давний друг именинницы Филипп Киркоров, который рассказал много интересного о своем отношении к юбилярше.
Оказывается, во времена семейной жизни с Аллой Пугачевой артист был по уши влюблен в Королеву.
55-летний звезда сцены вспомнил, что за эти чувства он "сильно получил" от законной супруги.
Киркоров утверждает, что о его страсти Алла Борисовна не забыла до сих пор и не упускает возможности напомнить о неверности бывшего.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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