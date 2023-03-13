Песков: цели российской СВО в Украине можно достичь только военным путём

Дмитрий Песков утверждает, что в настоящий момент переговоры не являются эффективными для достижения целей спецоперации.

13 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, публично заявив, что в настоящий момент поставленные Владимиром Путиным цели в специальной военной операции на Украине сейчас невозможно достичь мирным путём, включающим дипломатию.

По мнению Пескова, сейчас на линии украинского фронта сложилась ситуация, при которой заявленные цели СВО могут быть достигнуты исключительно военными методами. При этом политик отметил, что достижение данных целей российскими войсками является неизбежным.

Дмитрий Песков напомнил, что ранее Владимир Зеленский самолично отказался от переговоров с Путиным, законодательно запретив украинским политикам вести любые обсуждения хода спецоперации с российскими коллегами. Песков уверен, что подобное отношение Зеленского к конфликту в собственной стране не является дальновидным.

Также Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира о переименовании Российской Федерации в "Московию", назвав подобные инициативы "нелепым казусом". Аналогичное мнение накануне выразил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, отметивший, что от выпадов администрации Киева в адрес РФ степень величия данной страны не изменится.

Последнее высказывание Зеленского не обделил своим вниманием экс-президент России Дмитрий Медведев, предложивший переименовать Украину в "Бандера-Рейх".