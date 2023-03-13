Леди Гага выступила на сцене Оскара без мейк-апа

2023-03-13 13:12

Леди Гага вышла на сцену "Оскара", забыв нанести на лицо косметику, чем удивила аудиторию в зале.

Исполнительница Леди Гага вышла на сцену в рамках церемонии награждения американской киноакадемии "Оскар".

Артистку "не ждали" на торжестве из-за того, что та сейчас сильно занята. Знаменитость снимается в картине "Джокер".

Видимо, певица все же нашла время посетить главное кинособытие года.

  • Изображение статьи

    Гага поразила присутствующих великолепными формами. Стройную фигуру звезда сцены облачила в платье от Gucci.

    Во второй свой выход на сцену знаменитость выступила с композицией, для чего переоделась и удалила макияж с лица, чем удивила присутствующих.