Леди Гага выступила на сцене Оскара без мейк-апа

Леди Гага вышла на сцену "Оскара", забыв нанести на лицо косметику, чем удивила аудиторию в зале.

Исполнительница Леди Гага вышла на сцену в рамках церемонии награждения американской киноакадемии "Оскар".

Артистку "не ждали" на торжестве из-за того, что та сейчас сильно занята. Знаменитость снимается в картине "Джокер".

Видимо, певица все же нашла время посетить главное кинособытие года.