Леди Гага выступила на сцене Оскара без мейк-апа
2023-03-13 13:12
Леди Гага вышла на сцену "Оскара", забыв нанести на лицо косметику, чем удивила аудиторию в зале.
Исполнительница Леди Гага вышла на сцену в рамках церемонии награждения американской киноакадемии "Оскар".
Артистку "не ждали" на торжестве из-за того, что та сейчас сильно занята. Знаменитость снимается в картине "Джокер".
Видимо, певица все же нашла время посетить главное кинособытие года.
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Гага поразила присутствующих великолепными формами. Стройную фигуру звезда сцены облачила в платье от Gucci.
Во второй свой выход на сцену знаменитость выступила с композицией, для чего переоделась и удалила макияж с лица, чем удивила присутствующих.
Опубликовано: Наталья Гончарова