Кудрявцева удивила признанием, что никогда не прибегает к услугам косметологов
2023-03-13 13:34
Ведущая Лера Кудрявцева сделала неожиданное признание, заявив, что никогда не прибегает к услугам косметологов.
Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что регулярное посещение косметолога - это не ее история.
Оказывается, звезда экрана не прибегает к услугам таких специалистов вообще.
В социальных сетях знаменитость рассказала, почему отказалась от подобных процедур.
Кудрявцева назвала себя ленивой и трусливой. По этой причине для улучшения внешности она использует грим и фотошоп.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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