Кудрявцева удивила признанием, что никогда не прибегает к услугам косметологов

Ведущая Лера Кудрявцева сделала неожиданное признание, заявив, что никогда не прибегает к услугам косметологов.

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что регулярное посещение косметолога - это не ее история.

Оказывается, звезда экрана не прибегает к услугам таких специалистов вообще.

В социальных сетях знаменитость рассказала, почему отказалась от подобных процедур.

Кудрявцева назвала себя ленивой и трусливой. По этой причине для улучшения внешности она использует грим и фотошоп.