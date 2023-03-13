Пиноккио Гильермо дель Торо стал лучшим мультфильмом по мнению киноакадемиков Оскар

Победители названы. Лучшим мультфильмом признан "Пиноккио Гильермо дель Торо".

Номинантами в этой категории стали также "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: последнее желание", "Я краснею" и "Морской монстр".

Снял "самый-самый" анимационный фильм режиссер Гильермо дель Торо.

Мультипликационная картина уже успела получить "Золотой глобус".