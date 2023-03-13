Пиноккио Гильермо дель Торо стал лучшим мультфильмом по мнению киноакадемиков Оскар
2023-03-13 13:49
"Пиноккио Гильермо дель Торо" одержал победу в номинации "Лучший анимационный фильм" р рамках премии "Оскар".
Церемония награждения американской киноакадемии "Оскар" прошла в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе.
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Победители названы. Лучшим мультфильмом признан "Пиноккио Гильермо дель Торо".
Номинантами в этой категории стали также "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: последнее желание", "Я краснею" и "Морской монстр".
Снял "самый-самый" анимационный фильм режиссер Гильермо дель Торо.
Мультипликационная картина уже успела получить "Золотой глобус".
Опубликовано: Наталья Гончарова