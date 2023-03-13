Пиноккио Гильермо дель Торо стал лучшим мультфильмом по мнению киноакадемиков Оскар

2023-03-13 13:49

"Пиноккио Гильермо дель Торо" одержал победу в номинации "Лучший анимационный фильм" р рамках премии "Оскар".

Церемония награждения американской киноакадемии "Оскар" прошла в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе.

  • Изображение статьи

    Победители названы. Лучшим мультфильмом признан "Пиноккио Гильермо дель Торо".

    Номинантами в этой категории стали также "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: последнее желание", "Я краснею" и "Морской монстр".

    Снял "самый-самый" анимационный фильм режиссер Гильермо дель Торо.

    Мультипликационная картина уже успела получить "Золотой глобус".