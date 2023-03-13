Лепс сообщил, где проживает после расставания с супругой Шаплыковой
Исполнитель Григорий Лепс рассказал, где проживает после расставания с супругой Анной Шаплыковой, с которой был вместе 20 лет.
Григорий Лепс оставил своей бывшей жене Анне Шаплыковой особняк на Новорижском и квартиру в 300 м кв. в самом центре Москвы.
Сам же артист проживает сейчас на жилплощади, которой владел еще до брака с Анной.
Лепс признался, что также был хозяином жилой недвижимости в Таиланде, которую уже продал.
Также звезда сцены заявил, что, если надумает приобрести новое жилье, то оно обязательно будет на территории России, а не за рубежом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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