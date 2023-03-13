Сухоруков, Дубцова и Милявская не скрывают, что обращались за помощью к психиатрам

Сегодня известные личности не боятся осуждения и рассказывают о своих психических проблемах. Клиентами психиатрических клиник в свое время были певицы Лолита Милявская, Ирина Дубцова, актер Виктор Сухоруков.

Некоторое время назад посещение психиатра людьми тщательно скрывалось.

Сегодня о проблемах с психикой не стесняются рассказывать даже известные личности.

Актер Виктор Сухоруков не скрывает, что боролся с алкогольной зависимостью, а поэтому лежал в специализированной клинике.

Певица Ирина Дуюцова попала на прием к психиатру из-за постоянных угроз со стороны супруги своего возлюбленного, которая не желала отпускать мужа.

Исполнительница Лолита Милявская загремела в психбольницу с диагнозом переутомление, где спала сутками.

Милявская не скрывает, что с тех пор, как только чувствует, что назревают проблемы с психикой, обращается к специалистам.