Мэр Киева Виталий Кличко признал, что в январе правительство хотело начать эвакуацию жителей Киевской области.

Днём 13 марта журналисты немецкой газеты Redaktionsnetzwerk Deutschland опубликовали интервью с Виталием Кличко, который признал, что в минувшем январе он был близок к принятию решения о начале эвакуации жителей Киевской области на фоне массового отключения электроэнергии в регионе.

По словам Кличко, в январе произошёл один из самых длинных блэкаутов в Украине с начала российской специальной военной операции, который продолжался четырнадцать часов. При этом помимо электричества в это время жители Киевской области не имели доступа к горячей воде и отоплению.

Также Виталий Кличко отметил, что стабилизировать обстановку в украинской столице помогли поставки немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые относительно успешно перехватывают выпускаемые российскими войсками ракеты.

Известно, что вооружённые силы России начали наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года, что являлось персонально разработанной тактикой генерала Александра Суровикина, который в тот момент командовал группировкой спецоперации.

Владимир Путин неоднократно намекал, что массовые ракетные пуски по объектам энергетики Украины являются ответными мерами на теракт, совершённый украинскими диверсантами на Крымском мосту. Многие западные аналитики сходятся во мнении, что тактика с ударами по энергоинфраструктуре Украины помогает России отказаться от применения ядерного оружия в данном конфликте.