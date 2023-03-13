Кудрявцева рассказала, какие есть запреты в ее семье с Макаровым

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что недопустимо в ее семье с Игорем Макаровым. Звезда экрана рассказала, простила бы она, если бы муж поднял на нее руку.

Лера Кудрявцева активно общается со своими подписчиками в социальных сетях.

Один из поклонников спросил, простила бы ведущая, если бы муж ударил ее.

Знаменитость однозначно ответила, что с мужчиной, способным поднять на женщину руку, жить бы не стала.

Также Кудрявцева сообщила, что в ее семье с Игорем Макаровым запрещены оскорбления.