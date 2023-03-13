Самый старый в мире бодибилдер раскрыл секрет своего долголетия

90-летний Джим Аррингтон из Лос-Анджелеса рассказал о системе тренировок и режиме питания, которые помогают ему оставаться в отличной форме.

Мужчина увлекся культуризмом более 75 лет назад. За это время американец принял участие в 60-ти соревнованиях, в 16-ти из них - одержал победу.

Он также попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина-бодибилдер в мире, сообщает Рамблер. Секретом своего долголетия Джим Аррингтон назвал оригинальные режимы тренировок и питания.

Я делаю приседания, затем выпиваю 4 кружки молока. Потом опять приседаю и опять выпиваю 4 кружки молока. Когда мне было около тридцати, практиковал это в течение месяца, - поделился спортсмен.

Аррингтон считает, что сохранять активность ему помогает стремление к новым целям. Одной из его основных целей была победа в конкурсе «Мистер Америка». Но, считает бодибилдер, у него для получения заветного титула не совсем подходящая генетика.

Мужчина отметил, что сегодня его тело гораздо слабее, чем ранее.

Надо быть осторожнее на тренировках, перенапрягаться нельзя: может произойти разрыв сухожилий, — предупредил Аррингтон.

Бодибилдер признался, что многие им вдохновляются, он мотивирует людей к занятиям спортом. Он надеется, что многие пожилые люди последуют его примеру и будут ходить в спортзал.