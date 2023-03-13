Дробыш намерен подать в суд на Крайнову из-за исполнения той песен группы "Тутси", из которой артистка ушла

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш угрожает экс-солистке "Тутси" Анастасии Крайновой судом из-за исполнения той композиций группы.

Виктор Дробыш заявил, что может подать в суд на Анастасию Крайнову, которая с 2010 года не поет в "Тутси", но исполняет композиции музыкального коллектива.

Речь идет о главном хите группы "Самый-самый".

Крайнова давно поет сольно, но о творчестве "Тутси" никак забыть не может.

Дробыш недоумевает, ведь певица нарушает авторские права. Продюсер не исключает, что будет решать вопрос посредством обращения в судебную инстанцию.