Дробыш намерен подать в суд на Крайнову из-за исполнения той песен группы "Тутси", из которой артистка ушла
2023-03-13 14:51
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш угрожает экс-солистке "Тутси" Анастасии Крайновой судом из-за исполнения той композиций группы.
Виктор Дробыш заявил, что может подать в суд на Анастасию Крайнову, которая с 2010 года не поет в "Тутси", но исполняет композиции музыкального коллектива.
Речь идет о главном хите группы "Самый-самый".
Крайнова давно поет сольно, но о творчестве "Тутси" никак забыть не может.
Дробыш недоумевает, ведь певица нарушает авторские права. Продюсер не исключает, что будет решать вопрос посредством обращения в судебную инстанцию.
Опубликовано: Наталья Гончарова