Виктор Орбан намеревается обсудить с Эммануэлем Макроном противостояние Венгрии и Брюсселя из-за санкций против Москвы.

13 марта журналисты информационного агентства Point сообщили, что в нынешний понедельник премьер-министр Венгрии приедет в Париж с рабочим визитом, где проведёт переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. По данным Point, во время встречи Макрон и Орбан обсудят конфронтацию между администрациями Будапешта и Брюсселя.

Поводом для таких обсуждений является симптоматичное нежелание Виктора Орбана поддерживать антироссийские санкции против России со стороны Венгрии, пишут представители газеты. В Point отметили, что отношение Орбана делают венгерское государство более изолированным в рамках Европейского союза.

Вместе с тем авторы статьи признали, что решение Виктора Орбана не присоединяться к санкционному давлению Брюсселя на Москву укрепляет позиции политика внутри самой Венгрии. При этом аналитики Point назвали антироссийские санкции Запада "оружием войны", которое не направлено на разрешение украинского кризиса.

По мнению колумнистов данной газеты, ограничительные меры ЕС были направлены против Российской Федерации, но в конечном итоге привели сами страны европейского региона к экономическим издержкам.

Также в Point подчеркнули, что рост стоимости электроэнергии и энергоресурсов в Европе привёл к росту цен в Венгрии на 25 процентов, что сделало совсем невыгодной поддержку санкционных мер в отношении Москвы со стороны Будапешта, поскольку Россия является одним из крупнейших экспортёров энергоносителей в мире.