Песков высказался по поводу получения Оскара документальной картиной Навальный

Данное обстоятельство прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Политик признался, что не видел документальное кино, но подозревает в нем "элемент политизации".

О достоинствах картины в плане кинематографии Песков судить не взялся, так как для того, чтобы рассуждать по поводу, необходимо смотреть ее.