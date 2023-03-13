Песков высказался по поводу получения Оскара документальной картиной Навальный
2023-03-13 15:33
Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что думает относительно получения "Оскара" документальным фильмом "Навальный".
Картина-биография Дэниэла Роэра "Навальный получила премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".
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Данное обстоятельство прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политик признался, что не видел документальное кино, но подозревает в нем "элемент политизации".
О достоинствах картины в плане кинематографии Песков судить не взялся, так как для того, чтобы рассуждать по поводу, необходимо смотреть ее.
Опубликовано: Наталья Гончарова