Экономист Олег Соскин утверждает, что лидеры западных стран обманывают украинское население с разрешения Владимира Зеленского.

13 марта бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин опубликовал новое видео на своём канале в Youtube, где публично заявил, что главы государств коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами обманывают украинское население, обещая поставить Киеву оружие.

По мнению Соскина, передача новых западных вооружений необходима подразделениям ВСУ для начала полномасштабной контрнаступательной операции на позиции армии России, однако страны Запада до сих пор не выполнили свои обязательства по поставкам военной помощи Киеву в полном объёме.

При этом Олег Соскин отметил, что в настоящий момент представители западного истеблишмента лишь обещают передать новое летальное оружие украинским войскам, чего в действительности не происходит.

Соскин уверен, что обман украинского народа и национальной армии со стороны глав государств-участников НАТО происходит при поддержке Владимира Зеленского, который никак не препятствует даче ложных обещаний о скорых поставках оружия и боеприпасов.

Примечательно, что днём ранее Олег Соскин призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины и провести новые досрочные президентские выборы в стране. Соскин утверждает, что Владимир Зеленский катастрофически не справляется с обязанностями на посту главы государства.