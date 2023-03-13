Против Караулова возбуждено уголовное дело о клевете в адрес Михалкова
2023-03-13 15:47
Представителя СМИ Андрея Караулова обвиняют в клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Против журналиста заведено уголовное дело.
Андрей Караулов в эфире ТВ позволил себе обвинить именитого режиссера Никиту Михалкова в незаконной вырубке леса в Нижегородской области.
Теперь журналисту светит до 2 лет лишения свободы.
Против него возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ "Клевета".
Адвокат ведущего Александр Обозов сообщил, что у обвиняемого проводился обыск.
Интересно, что о заведении дела на него, Караулов узнал из СМИ.
Опубликовано: Наталья Гончарова