Против Караулова возбуждено уголовное дело о клевете в адрес Михалкова

Представителя СМИ Андрея Караулова обвиняют в клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Против журналиста заведено уголовное дело.

Андрей Караулов в эфире ТВ позволил себе обвинить именитого режиссера Никиту Михалкова в незаконной вырубке леса в Нижегородской области.

Теперь журналисту светит до 2 лет лишения свободы.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ "Клевета".

Адвокат ведущего Александр Обозов сообщил, что у обвиняемого проводился обыск.

Интересно, что о заведении дела на него, Караулов узнал из СМИ.