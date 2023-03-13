Теплая грядка для ранней зелени: ее легко обустроить в теплице даже при минусовой температуре

В дело можно пустить такие подкормки, как прошлогодний опад, навоз и опилки. Под пленкой эта грядка согреется намного быстрее, чем обычная.

Хотя за окном еще продолжаются весенние заморозки, это не повод откладывать закладку грядки для зелени.

В теплице можно заложить теплую грядку для того, чтобы получить раннюю зелень и овощи.

Для этого в центре каждой гряды нужно выкопать яму размером 40Х20Х20 см. Заполнить ее навозом либо смесью опилом с прошлогодними листьями.

Добавить к этому полстакана селитры или мочевины, перемешать и залить 3 литрами кипятка.

После этого накрыть грядку пленкой или любым нетканым материалом. Буквально через неделю грядка прогреется, и земля будет готова к посеву.