Теплая грядка для ранней зелени: ее легко обустроить в теплице даже при минусовой температуре
2023-03-13 15:49
В дело можно пустить такие подкормки, как прошлогодний опад, навоз и опилки. Под пленкой эта грядка согреется намного быстрее, чем обычная.
Хотя за окном еще продолжаются весенние заморозки, это не повод откладывать закладку грядки для зелени.
В теплице можно заложить теплую грядку для того, чтобы получить раннюю зелень и овощи.
Для этого в центре каждой гряды нужно выкопать яму размером 40Х20Х20 см. Заполнить ее навозом либо смесью опилом с прошлогодними листьями.
Добавить к этому полстакана селитры или мочевины, перемешать и залить 3 литрами кипятка.
После этого накрыть грядку пленкой или любым нетканым материалом. Буквально через неделю грядка прогреется, и земля будет готова к посеву.
Опубликовано: Светлана Гарусева