Донцова похоронила мужа, скончавшегося от рака кишечника, в минувшие выходные

Писательница Дарья Донцова простилась с любимым мужем Александром, который умер от онкологии.

На днях сообщалась, что от рака кишечника скончался супруг писательницы Дарьи Донцовой Александр.

Знаменитость похоронила самого близкого человека в минувшие выходные. Донцова рассказала, что ее 73-летний муж тихо уснул.

Страшный диагноз Донцову поставили в 2021 году. Александр был профессором психологии МГУ и академиком РАН.

Это третий муж писательницы. Она вышла за него замуж в 1983 году и родила от него дочь Машу.

Сама Донцова сумела победить рак молочной железы, о том, что страдает этим недугом знаменитость узнала в 1997 году.