Донцова похоронила мужа, скончавшегося от рака кишечника, в минувшие выходные
2023-03-13 16:02
Писательница Дарья Донцова простилась с любимым мужем Александром, который умер от онкологии.
На днях сообщалась, что от рака кишечника скончался супруг писательницы Дарьи Донцовой Александр.
Знаменитость похоронила самого близкого человека в минувшие выходные. Донцова рассказала, что ее 73-летний муж тихо уснул.
Страшный диагноз Донцову поставили в 2021 году. Александр был профессором психологии МГУ и академиком РАН.
Это третий муж писательницы. Она вышла за него замуж в 1983 году и родила от него дочь Машу.
Сама Донцова сумела победить рак молочной железы, о том, что страдает этим недугом знаменитость узнала в 1997 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова