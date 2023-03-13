Майли Сайрус и бойфренд Макс Морандо редко появляются вместе

Певица "Flowers" и ее бойфренд-музыкант вышли вместе на показ Versace осень-зима 2023 в Западном Голливуде, штат Калифорния.

На мероприятии Майли потрясла розово-черным платьем, украшенным серебряными цепочками. Между тем, Макс щеголяла в синем бархатном костюме в сочетании с шикарными черными солнцезащитными очками.

Модный выход ознаменовался редким появлением на публике для пары, у которой был довольно сдержанный роман.

Пара впервые вызвала слухи о связи, когда их заметили уютно выглядящими на показе Gucci Love Parade в ноябре 2021 года.

Всего несколько месяцев спустя источник эксклюзивно сообщил E! News в январе 2022 года, что Майли "счастливо встречается с Maxx" и что это официально между ними.