Климова выложила в Сеть фото своей дочери Бэллы от Гелы Месхи
2023-03-13 16:44
Екатерина Климова - мать четверых детей. От своего последнего мужа Гелы Месхи актриса родила дочь Бэллу, фото которой поделилась с поклонниками.
Актриса Екатерина Климова не только успешна в профессии, но является многодетной матерью.
У знаменитости 4 ребенка. Младшую дочь Бэллу артистка родила от своего коллеги Гелы Месхи.
Знаменитость решила поделиться снимком наследницы в соцсетях. Поклонники расхвалили 7-летнюю девочку, назвав ее такой же красавицей, как ее звездная мать.
Фанаты актрисы пожелали малышке добиться успехов в карьере, равняясь на свою самую близкую родственницу.
Опубликовано: Наталья Гончарова