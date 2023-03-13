Климова выложила в Сеть фото своей дочери Бэллы от Гелы Месхи

Екатерина Климова - мать четверых детей. От своего последнего мужа Гелы Месхи актриса родила дочь Бэллу, фото которой поделилась с поклонниками.

Актриса Екатерина Климова не только успешна в профессии, но является многодетной матерью.

У знаменитости 4 ребенка. Младшую дочь Бэллу артистка родила от своего коллеги Гелы Месхи.

Знаменитость решила поделиться снимком наследницы в соцсетях. Поклонники расхвалили 7-летнюю девочку, назвав ее такой же красавицей, как ее звездная мать.

Фанаты актрисы пожелали малышке добиться успехов в карьере, равняясь на свою самую близкую родственницу.