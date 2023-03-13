Кортни Кокс призналась, что “облажалась”, когда дело дошло до использования филлеров
2023-03-13 16:46
Звезда Friends открылась в подкасте the Gloss Angeles, сказав, что это был “эффект домино” и что она не осознавала, что выглядит “немного не так”.
“Ты смотришь в зеркало и думаешь:"О, это выглядит хорошо” ... - сказала 58-летняя женщина.
“Вы не представляете, как это выглядит со стороны”.
Актер не единственный человек, который сожалел о косметических улучшениях.
Множество звезд ранее предположили, что хотели бы повернуть время вспять и отказаться от подтяжки.
Опубликовано: Антон Райт