Кортни Кокс призналась, что “облажалась”, когда дело дошло до использования филлеров

Звезда Friends открылась в подкасте the Gloss Angeles, сказав, что это был “эффект домино” и что она не осознавала, что выглядит “немного не так”.

“Ты смотришь в зеркало и думаешь:"О, это выглядит хорошо” ... - сказала 58-летняя женщина.

“Вы не представляете, как это выглядит со стороны”.

Актер не единственный человек, который сожалел о косметических улучшениях.

Множество звезд ранее предположили, что хотели бы повернуть время вспять и отказаться от подтяжки.