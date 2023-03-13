Лыков рассказал, почему перестал сниматься в популярном сериале Улицы разбитых фонарей

Александр Лыков, прославившийся благодаря сериалу "Улицы разбитых фонарей", рассказал, почему перестал сниматься в проекте.

Актер Александр Лыков сыграл одну из главных ролей в новой многосерийной картине "Моя мама- шпион".

Корреспонденты издания aif.ru взяли у артиста интервью, в ходе которого поинтересовались, по какой причине Лыков перестал сниматься в сериале "Улицы разбитых фонарей", благодаря которому артист проснулся известным.

Александр заявил, что он не из тех артистов, кто боится уходить из проектов, принесших славу.

Он признался, что, когда его что-либо не устраивает, он уходит. Так было с театром, тоже самое произошло с сериалом про ментов.

О том, что именно не устраивало его в проекте, Лыков уточнять не стал.