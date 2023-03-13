SHAMAN объяснил, почему поссорился с Собчак, сделав неожиданное признание

Ярослав Дронов (SHAMAN) высказался относительно ссоры с Ксенией Собчак, поразив неожиданным заявлением.

Ярослав Дронов отметил, что Ксения Собчак выложила 10- 15 публикаций, которые касаются исполнителя.

SHAMAN объяснил такое поведение звездной блондинки любовью к нему.

Негативные посты журналистки только повысили популярность исполнителя патриотических композиций.

Дронов не забыл поблагодарить Ксению Анатольевну за бесплатный пиар и внимание к его скромной персоне.