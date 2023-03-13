SHAMAN объяснил, почему поссорился с Собчак, сделав неожиданное признание
2023-03-13 17:33
Ярослав Дронов (SHAMAN) высказался относительно ссоры с Ксенией Собчак, поразив неожиданным заявлением.
Ярослав Дронов отметил, что Ксения Собчак выложила 10- 15 публикаций, которые касаются исполнителя.
SHAMAN объяснил такое поведение звездной блондинки любовью к нему.
Негативные посты журналистки только повысили популярность исполнителя патриотических композиций.
Дронов не забыл поблагодарить Ксению Анатольевну за бесплатный пиар и внимание к его скромной персоне.
Опубликовано: Наталья Гончарова