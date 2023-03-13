SHAMAN рассказал, как создавал композицию «Я русский»

Ярослав Дронов (SHAMAN) поделился историей создания композиции «Я русский».

Ярослав Дронов рассказал, что в марте 2022 году, гуляя по Арбату, слушал музыку, которая и вдохновила его на создание трека "Я русский".

На ум пришла строчка, ставшая названием композиции. Музыкант понял, что мелодия должна быть яркой, стремительной в стиле поп-рока.

Своей песней артист хочет сказать миру, что испытывает гордость за свое родное государство.

Также посыл композиции, как утверждает SHAMAN, в том, что у человека присутствует потребность нахождения в определенном месте и понимание того, что это место его.