Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он заявил, что сейчас должен помочь Грузии, поэтому и находится в стране, но так будет не всегда.

Саакашвили сказал, что после возвращения в Киев не сможет даже смотреть в сторону Грузии, поскольку будет полностью поглощен помощью Зеленскому.

Говоря о своем нынешнем самочувствии, Саакашвили отметил, что терял сознание дважды в течение дня. Он также рассказал, что в ближайшие 10 дней его лечением будут заниматься врачи из европейских стран.

Бывший президент Грузии напомнил, что его освобождения требовал президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Ранее что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили был направлен в Грузию украинскими властями, чтобы втянуть страну в конфликт и организовать государственный переворот.

Гарибашвили подчеркнул, что грузинские власти сделают все возможное, чтобы Саакашвили не был освобожден из тюрьма досрочно.