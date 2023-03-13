Саакашвили пообещал помочь Зеленскому после выхода из тюрьмы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Он заявил, что сейчас должен помочь Грузии, поэтому и находится в стране, но так будет не всегда.
Саакашвили сказал, что после возвращения в Киев не сможет даже смотреть в сторону Грузии, поскольку будет полностью поглощен помощью Зеленскому.
Говоря о своем нынешнем самочувствии, Саакашвили отметил, что терял сознание дважды в течение дня. Он также рассказал, что в ближайшие 10 дней его лечением будут заниматься врачи из европейских стран.
Бывший президент Грузии напомнил, что его освобождения требовал президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком.
Ранее что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили был направлен в Грузию украинскими властями, чтобы втянуть страну в конфликт и организовать государственный переворот.
Гарибашвили подчеркнул, что грузинские власти сделают все возможное, чтобы Саакашвили не был освобожден из тюрьма досрочно.
Опубликовано: Светлана Репина