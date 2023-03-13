Италия обвинила ЧВК «Вагнер» в наплыве лодок с мигрантами

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что за наплывом мигрантов, прибывающих на лодках, стоит ЧВК «Вагнер».

По его словам, эти люди пользуются лодками, чтобы пересечь Средиземное море и оказаться в странах Евросоюза.

Крозетто назвал рост миграции из Африки частью гибридной войны, которую ведет частная военная компания «Вагнер», поскольку имеет определенный вес в ряде африканских государств.

Министр попросил помощи у союзников по НАТО, чтобы справиться с огромным количеством мигрантов, прибывающих в Италию.

По информации итальянского МИД, в текущем году в страну прибыло порядка 20 000 мигрантов. Годом ранее в такой же период их было 6 100.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали премьер-министра Италии Джорджу Мелони за то, что она веселилась на вечеринке, когда у берегов Калабрии потерпела крушение лодка с мигрантами.

По данным Euractiv, в результате этого инцидента погибли не менее 76 человек.