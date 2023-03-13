Кулеба: неопределенность Запада по поводу вступления Украины в ЕС может привести к опасным последствиям для Европы
2023-03-13 21:53
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство страны в Евросоюзе и НАТО нельзя рассматривать как благотворительность или откуп.
По его словам, в этом заинтересована не только Украина, но и само европейское сообщество.
Министр уточнил, что вступление Украины в Евросоюз соответствует стратегическим интересам западных стран.
Вместе с тем Кулеба подчеркнул, что неопределенность политиков Запада по данному вопросу приведет к последствиям, нежелательным для Европы.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна намерена выполнить большую часть требований для вступления в ЕС уже к маю нынешнего года.
Опубликовано: Светлана Репина