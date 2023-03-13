NYP: журнал Playboy будет выходить в формате цифровой платформы
2023-03-13 22:54
Издание The New York Post сообщает, что закрывшийся в 2021 году журнал Playboy теперь будет выходить в новом формате.
Его превратят в цифровую платформу, на которой «творческие сотрудники» будут выкладывать материалы интимного характера.
Доступ к таким материалам получать только подписчики журнала. Они смогут наблюдать за жизнью творческих сотрудников.
В отличие от конкурента OnlyFans, создатели контента для Playboy должны будут проходить отбор.
Первый цифровой номер журнала уже готов, для его обложки снялась Аманда Черни. Ранее она заработала 1 млн долларов на платформе Centerfold.
Опубликовано: Светлана Репина