Премьер Финляндии Марин: никто не обещал Украине истребители Hornet
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не обещала Украине поставки истребителей.
Речь идет о самолетах McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые уже сняли с вооружения в Финляндии.
По словам Санны Марин, у ее страны пока нет единой позиции по этому вопросу, однако возможность его обсуждения существует.
Финский премьер отметила, что украинским военным нужны тяжелые вооружения, и в этом плане договоренность о поставках танков стала важным шагом.
Следующим значимым вопросом Марин назвала противовоздушную оборону и самолеты-истребители.
При этом премьер-министр подчеркнула, что решение будет приниматься коллективно всеми ведомствами Финляндии, которые отвечают за политику безопасности и внешнюю политику.
Опубликовано: Светлана Репина