Премьер Финляндии Марин: никто не обещал Украине истребители Hornet

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не обещала Украине поставки истребителей.

Речь идет о самолетах McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые уже сняли с вооружения в Финляндии.

По словам Санны Марин, у ее страны пока нет единой позиции по этому вопросу, однако возможность его обсуждения существует.

Финский премьер отметила, что украинским военным нужны тяжелые вооружения, и в этом плане договоренность о поставках танков стала важным шагом.

Следующим значимым вопросом Марин назвала противовоздушную оборону и самолеты-истребители.

При этом премьер-министр подчеркнула, что решение будет приниматься коллективно всеми ведомствами Финляндии, которые отвечают за политику безопасности и внешнюю политику.