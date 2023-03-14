Зеленский рассказал об «очень болезненной» ситуации в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал ситуацию в Донбассе.

Он подчеркнул, что там складывается очень болезненная и жестокая ситуация, ссылаясь на данные разведки и командования ВСУ.

В том же обращении Зеленский указал на необходимость уничтожения военной мощи врага и пообещал, что это будет сделано.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что украинские военные несут огромные потери в Артемовске (Бахмуте), поскольку у них нет возможности эвакуировать раненых.

Проблемы возникли из-за невозможности движения техники по размытым дорогам, а также контроля российских военных над мощеными дорогами.