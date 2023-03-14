ТАСС: на Кубе теперь можно рассчитываться платежными картами «Мир»

ТАСС сообщает, что на кубе начали принимать карты национальной российской платежной системы «Мир».

По информации агентства, в кубинских банкоматах уже отображается логотип платежной системы.

Соответственно, появилась возможность снимать денежные средства в таких платежных карт с использованием банкоматов.

При этом выдаются кубинские песо по курсу обмена 1 к 1,5 без учета комиссии, взимаемой за проведение таких операций.

На данный момент платежные карточки «Мир» принимают в Беларуси, Армении, Таджикистане, Абхазии, Казахстане, Южной Осетии, Киргизии и Южной Корее.