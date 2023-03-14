Байден пообещал, что на австралийских подлодках не будет ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что на подводных лодках, полученных Австралией по программе AUKUS, не будет ядерного оружия.

Он уточнил, что такие субмарины будут использовать ядерное топливо, но соответствующих вооружений на них не будет.

Байден напомнил, что Австралия является безъядерным государством и не намерена изменять свой статус.

Он также отметил, что ядерное топливо, необходимое для подводных лодок, не будет производиться в Австралии.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, ч о США, Еликобритания и Австралия собираются разработать новую атомную подводную лодку в рамках проекта AUKUS.