Правительство Великобритании назвало Россию главной угрозой безопасности

Согласно обзору по вопросам безопасности, подготовленному правительством Великобритании, главным вызовом на данный момент является угроза России для Европы и миропорядка в целом.

В документе основным приоритетом в сфере национальной безопасности названо противодействие угрозам, которые несет Россия.

Там также сказано, что для реализации этой цели жизненно необходима полномасштабная поддержка Украины.

В обзоре уточняет, что главная задача – восстановить суверенитет Украине и не допустить получения Российской Федерацией стратегических преимуществ.

Целью Великобритании обозначено сдерживание России, ограничение ее возможностей в подрыве международного порядка.

В документе также указывается на угрозы британской безопасности со стороны России.