Правительство Великобритании назвало Россию главной угрозой безопасности
Согласно обзору по вопросам безопасности, подготовленному правительством Великобритании, главным вызовом на данный момент является угроза России для Европы и миропорядка в целом.
В документе основным приоритетом в сфере национальной безопасности названо противодействие угрозам, которые несет Россия.
Там также сказано, что для реализации этой цели жизненно необходима полномасштабная поддержка Украины.
В обзоре уточняет, что главная задача – восстановить суверенитет Украине и не допустить получения Российской Федерацией стратегических преимуществ.
Целью Великобритании обозначено сдерживание России, ограничение ее возможностей в подрыве международного порядка.
В документе также указывается на угрозы британской безопасности со стороны России.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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