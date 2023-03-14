Найдены древнейшие в Европе наконечники стрел

В пещере Мандрин на юге Франции в слое возрастом 54 000 лет обнаружили сотни крошечных каменных наконечников.

Открытие опубликовано в журнале Science Advances, о нем рассказывает служба новостей Nature. Оно предполагает, что первые Homo sapiens, достигшие Европы, уже охотились с луком и стрелами. Но это также поднимает вопрос, почему неандертальцы, которые занимали Мандрин в долине Роны до и после Homo sapiens, не использовали это превосходное оружие.

В прошлом году исследователи, проводившие раскопки, заявили, что в этом месте находятся самые ранние из известных свидетельств существования Homo sapiens в Европе. На одном из археологических уровней пещеры, в слое E, обнаружили зуб ребенка и тысячи каменных орудий. Они пришли к выводу, что ребенок был Homo sapiens.

Среди инструментов найдены сотни крошечных наконечников. Многие из которых всего 1 см в ширину, весом всего несколько граммов. Все они почти идентичными по форме и размеру. Наконечники похожи на другие, сделанные древними и современными людьми, а некоторые имели трещины и другие повреждения, которые могли появиться при ударе с высокой скоростью. Ученые сделали десятки реплик из кремня, найденного рядом с пещерой, и создали полноценные луки и стрелы, а затем стреляли в туши животных. Кроме того, наконечники тестировали в копьях и дротиках.

«Эти крошечные наконечники нельзя использовать ни с чем, кроме лука и стрел», — говорит Лор Мец, археолог из Экс-Марсельского университета (Франция).

В пещере Мандрин много костей лошадей, и Мец подозревает, что люди, жившие здесь, охотились на этих животных, а также на бизонов, мигрирующих через долину Роны. Команда нашла бедренную кость лошади с повреждениями, характерными для тех, что оставляют каменные наконечники.

Выше и ниже слоя E обнаружили зубы и ДНК неандертальцев и их каменные орудия. Авторы работы утверждают, что слой E представляет собой раннее, но недолгое вторжение Homo sapiens на территорию неандертальцев, более чем за 10 000 лет до того, как этот вид окончательно обосновался в Европе. С этим согласны не все археологи.

Если Homo sapiens действительно делали каменные наконечники слоя E, непонятно, почему неандертальцы не переняли лук и стрелы. Некоторые исследователи предполагают, что неандертальцам не хватало когнитивных способностей. Но Мец сомневается, что причина в этом. Она задается вопросом, объясняют ли культурные традиции, почему неандертальцы никогда не использовали луки и стрелы.