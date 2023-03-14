Белый дом анонсировал расширение НАТО на летнем саммите

Помощник американского президента Джей Салливан считает, что для расширения НАТО на летнем саммите нет никаких препятствий.

Он отметил, что такой позиции придерживается администрация Соединенных Штатов, напомнив, что саммит состоится в Вильнюсе.

Саллиан сказал, что обсуждение с Турцией вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс будет продолжено.

По его словам, этот вопрос вполне реально решить на летнем саммите. 14 марта Салливан собирается обсудить эту тему с турецким коллегой.

Ранее политолог Дмитрий Леви отметил, что Россия уже считает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО свершившимся фактом.