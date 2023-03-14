Исследование дает новые подсказки о том, как «термостат Земли» управляет климатом

Команда объединила лабораторные измерения и анализ почвы из 45 участков по всему миру, чтобы лучше понять эрозию основных типов горных пород на Земле.

Затем ученые использовали эти данные для создания глобальной оценки того, как эрозия связана с температурой. Научная статья вышла в Science.

Эрозия помогает уравновешиванию количества углекислого газа в атмосфере Земли. Вулканы выбрасывали много CO2 на протяжении всей истории планеты, но вместо того, чтобы превратить планету в теплицу, парниковый газ медленно удаляется в результате эрозии.

Дождь собирает углекислый газ из атмосферы. Слабые кислотные дожди падают на Землю и стирают силикатные породы на поверхности. По словам ученых, получившиеся продукты переносятся ручьями и реками в океан, где углерод в конечном итоге оказывается запертым в осадочных породах.

«Суть в том, что когда в атмосфере больше углекислого газа и планета становится более горячей, эрозия идет быстрее и вытягивает больше углекислого газа. А когда планета холоднее, то замедляется. Одна из возможностей понизить температуру планеты заключается в том, чтобы усилить этот процесс, выкопав много камня, измельчив его и разместив на плоских поверхностях. Это сработает — уже работает. Проблема в том, что это очень медленный процесс», — сказала Брантли.

По словам ученых, хотя потепление может ускорить эрозию, удаление всего произведенного людьми углекислого газа из атмосферы может занять тысячи или сотни тысяч лет.