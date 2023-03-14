Insider: клиника в Киеве предлагает украинским военным бесплатно заморозить сперму на случай гибели
Издание Insider сообщает, что одна из киевских клиник готова бесплатно предоставить бойцам ВСУ услугу по заморозке спермы.
В медуреждении поясняют, что хотят предоставить украинским военным возможность иметь детей в случае получения тяжелых увечий в бою и даже в случае гибели.
В клинике полагают, что помогут военнослужащим СУ увереннее чувствовать себя во время военных действий и окажут психологическую поддержку.
Там также напоминают, что в боевых условиях возможны переохлаждение, перегрев, истощение, что может впоследствии повлиять на способность иметь детей.
На данный момент бесплатной услугой пользуются по 5-6 украинских военнослужащих в день. Для пар, в которых муж и жена участвуют в боевых действиях, есть бесплатная услуга ЭКО и криоконсервации.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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