Insider: клиника в Киеве предлагает украинским военным бесплатно заморозить сперму на случай гибели

Издание Insider сообщает, что одна из киевских клиник готова бесплатно предоставить бойцам ВСУ услугу по заморозке спермы.

В медуреждении поясняют, что хотят предоставить украинским военным возможность иметь детей в случае получения тяжелых увечий в бою и даже в случае гибели.

В клинике полагают, что помогут военнослужащим СУ увереннее чувствовать себя во время военных действий и окажут психологическую поддержку.

Там также напоминают, что в боевых условиях возможны переохлаждение, перегрев, истощение, что может впоследствии повлиять на способность иметь детей.

На данный момент бесплатной услугой пользуются по 5-6 украинских военнослужащих в день. Для пар, в которых муж и жена участвуют в боевых действиях, есть бесплатная услуга ЭКО и криоконсервации.