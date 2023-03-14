Ледяные керны показывают, что даже спящие вулканы выделяют много серы

Вулканы привлекают много внимания, когда извергаются. Но новое исследование, проведенное Вашингтонским университетом (США), показывает, что вулканы выделяют удивительно большое количество газов, изменяющих атмосферу и климат, даже в период покоя.

Ледяной керн из Гренландии дает информацию о том, что вулканы незаметно выбрасывают в атмосферу Арктики как минимум в три раза больше серы, чем это предполагается современными климатическими моделями. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.

«Пассивная дегазация выбрасывает в атмосферу по крайней мере в 10 раз больше серы в масштабах десятилетия, чем извержения», — сказала первый автор Урсула Йонгеблоед.

Международная команда проанализировала слои ледяного керна из центральной Гренландии, чтобы рассчитать уровни сульфатных аэрозолей между 1200 и 1850 годами.

Команда намеренно избегала эпох каких-либо крупных извержений вулканов и сосредоточилась на доиндустриальном периоде, когда легче отличить вулканические источники от морских — фитопланктон тоже выделяет соединения серы. Льды Гренландии фиксируют выбросы с обширной территории Северной Америки, Европы и окружающих океанов.

«Наши результаты показывают, что вулканы, даже при отсутствии крупных извержений, в два раза мощнее морского фитопланктона», — сказала Йонгеблоед.

Открытие того, что неизвергающиеся вулканы выделяют серы в 3 раза больше, чем предполагалось ранее, важно для усилий по моделированию прошлого, настоящего и будущего климата.

Аэрозольные частицы, будь то вулканы, выхлопы автомобилей или заводские трубы, блокируют часть солнечной энергии. Если естественные уровни аэрозолей выше, это означает, что увеличение и уменьшение антропогенных выбросов, достигших пика с кислотными дождями 1970-х годов, а затем снижение после принятия Закона о чистом воздухе, оказали меньшее влияние на температуру. чем считалось ранее.